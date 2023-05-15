إزالة 3 مخالفات على مساحة 750 مترا بأملاك الدولة فى مدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بالأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى ضوء تكثيف الجهود لاستمرار أعمال الموجة 21 ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بحملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية منشية النوبة بمركز الطود، برئاسة رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة عدد 3 مخالفات تنظيم عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص على مساحة 750 مترا، حيث شارك في الحملة العميد عثمان صدقى مأمور مركز شرطة الأقصر، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أى تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كل جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.