اليوم السابع
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رئيسة جورجيا تقاطع طيران بلادها بعد عودة الرحلات الجوية مع روسيا

الأحد، 21 مايو 2023 12:22 م
رئيسة جورجيا تقاطع طيران بلادها بعد عودة الرحلات الجوية مع روسيا رئيسة جورجيا
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي مقاطعة الخطوط الجوية المحلية، والتي قامت بتشغيل رحلة جوية من تيبليسى إلى موسكو فى 20 مايو، وهى أول رحلة جوية يتم تيسيرها منذ استعادة الطيران بين جورجيا والاتحاد الروسى.

 وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج، فإن زورابيشفيلي قالت إن شركة الطبران المحلية لا يهمها سوى الثراء، وانها من اجل تحقيق أهدافها فإن الخطوط الجوية النرويجية تريد الاستفادة من الواقع الجديد وهو امر غير مقبول لقطاع كبير جدا من شعبنا.

وأكدت الرئيسة أنها ستمتنع عن استخدام الطائرة طالما  انها فى يد الخطوط الجوية الجورجية، من أجل الا تقوم بإثراء الشركة.

وقبل أربع سنوات توقفت الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا بعد سلسلة من الاحتجاجات المعادية لموسكو فى جورجيا. وفى يناير 2023، تحدث الطرفان لأول مرة عن استئناف الرحلات، وهى الخطوة التي تمت إدانتها بشكل كبير فى أوكرانيا.

 وفى مايو الجارى، ألغى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظام التأشيرة لمواطنى جورجيا، وسمح بشكل رسمي بالرحلات المباشرة إلى البلاد. وفى جورجيا، تمت الموافقة على هذا الاقتراح، وسرعان ما حصلت شركة الطائرات الروسية أزيمت والخطوط الجوية الجورجية على تصريح للطيران.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مثل هذا الوضع يثير قلقا متزايد وحذرت سلطات جورجيا من فرض عقوبات.


جورجيا

رئيسة جورجيا

الخطوط الجوية الجورجية

روسيا

الطيران بين جورجيا وروسيا



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