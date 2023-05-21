"ذهبية رابعة" لأبطال جامعة القناة ببطولة أفريقيا للمصارعة فى تونس

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل طلاب جامعة قناة السويس إنجازاتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة أفريقيا فى تونس.

تُوج اللاعب أحمد خالد محمد محمود الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للكبار وزن 79 كيلو، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بمدينة الحمامات بتونس فى الفترة من 15- 20 مايو 2023م.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة للطالب أحمد خالد، لافتاً إلى النتائج المتميزة التي حققها طلاب جامعة القناة في بالبطولة الأفريقية.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم، أنه بذهبية محمد محمود رفع طلاب جامعة قناة السويس رصيدهم من الميداليات إلى أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة.

كما تمنى الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية لطلابه حصد مزيدًا من الميداليات في البطولة الإفريقية .

وأشاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بتميز طلاب جامعة القناة ، والذي يعكس كفاءة وقوة لاعبي كلية تربية رياضية .

فيما أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، أن تلك الإنجازات تحققت نتيجة جهدهم، وسعيهم الدؤوب نحو التفوق والنجاح، ودعم أولياء أمورهم الدائم لهم.