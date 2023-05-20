اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 11:40 م
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هيئة اختبارات القطن: زراعة 83.7 ألف فدان قطن طويل التيلة حتى 13 مايو الجارى

السبت، 20 مايو 2023 11:00 م
هيئة اختبارات القطن: زراعة 83.7 ألف فدان قطن طويل التيلة حتى 13 مايو الجارى قطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، إنه تم زراعة نحو 83.718 ألف فدان من مختلف أنواع الأقطان خلال الموسم الجارى ،وحتى تاريخ 13 مايو الجارى ، منها نحو 82 ألف فدان أقطان طويلة التيلة بالعديد من المحافظات ،أبرزها جيزة 94 بمساحة نحو 52.7 ألف فدان و25.5 الف فدان جيزة 95 بمحافظات الصعيد.

أضافت الهيئة إنه تم زراعة 1224 فدان جيزة 86 سوبر و2504 افدنة جيزة 97 سوبر ، لافتة ان محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية تتصدر اكبر المساحات في مصر من صنف جيزة 94 تحديدا فيما تتصدر الفيوم وبنى سويف وأسيوط محافظات الصعيد من جيزة 95.

كما كشفت الهيئة عن أسعار تعاقدات الأقطان المصرية ، للموسم التصديرى 2022/2023 ، حيث يبلغ سعر جيزة 92 المحصول الجديد 132 سنت للبرة ، و جيزة 86 نحو 134 سنت للبرة ، وسعر جيزة 94 نحو 125 سنت لبرة ، وجيزة  97 نحو  128 سنت لبرة.


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