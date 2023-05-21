حياة كريمة بالأقصر.. وحدة إسعاف gقرية الكلابية بإسنا ومد كابلات محولات كهرباء بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم الإنتهاء من إنشاء وحدة إسعاف قرية الكلابية بمدينة إسنا، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى إستمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة ، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%، وجارى إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة، كما جارى الإنتهاء من خطوط الإنحدار والطرد وربط الشبكات مشروع الصرف بالكلابية، كما تستعد المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعي الغربي السريع بطول حوالي 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً (كمين السباعية)، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وأوضح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.