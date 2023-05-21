جيش الاحتلال الإسرائيلى يحقق فى واقعة تسمم 100 جندى بقاعدة عسكرية بالنقب

كتب أحمد جمعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا عاجلا في تسمم 100 جندي داخل قاعدة عسكرية في النقب، ونشر تليفزيون كان العبري عبر حسابه على "تويتر" صورة للمعسكر الإسرائيلي الذي شهد حادثة التسمم الأسبوع الماضي.

على جانب آخر، عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية داخل أنفاق "حائط البراق" في مدينة القدس المحتلة.

وقال "تلفزيون فلسطين" الرسمي، إن "حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم داخل أنفاق حائط البراق في الذكرى الـ56 لاحتلال القدس".

ويأتي عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعها الإسبوعي في أنفاق حائط البراق وأسفل المسجد الاقصى المبارك للمرة الثانية بعد أول اجتماع لها عام 2017، وذلك بإشراف ما تسمى وزارة القدس للمصادقة على مشاريع تهويدية في المدينة في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلالها وفي مقدمتها خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 لتطوير العمل فيما يسمى مشروع الخوص المقدس التهويدي.

وفي السياق ذاته، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية كبيرة ومعززة من شرطة الاحتلال.