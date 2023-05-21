جنايات الزقازيق تقضي بالمؤبد والسجن 10 و3 سنوات للمتهمين بقتل شاب في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 متهمين، الأول والثاني بالسجن المؤبد، والثالث بالسجن لمدة 10 سنوات، والرابعة بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب إثر نشوب مشاجرة بينهم في الطريق العام انتهت بإصابة المجني عليه بطعنة نافذة جرى على إثرها نقله إلى المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 4888 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة فاقوس، المقيدة برقم 1725 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: صابر ج ال، ونجليه أحمد، وهاني، وحسنية ال إ، زوجة المتهم الثاني، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه حسان ص، وبين المتهمين، ومع تصاعد وتيرة الحديث تطور الأمر إلى استلال أحد المتهمين سلاح أبيض ( مطواة) طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو 72 ساعة.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة فاقوس، وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهما تهمة القتل العمد وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.