السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة سيارة بالإكراه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متهمًا بالسجن لالمشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 10013 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4275 لسنة 2015 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم يوسف ح س، و3 آخرين سبق محاكمتهم، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 1 يونيو عام 2015 بدائرة مركز بلبيس، قد سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه محمد ح ح إ، وذلك تحت تهديد السلاح.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد استوقفوا قائد السيارة المجني عليه في الطريق العام ليلًا وأشهروا أسلحة نارية (بندقية آلية) في وجهه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.