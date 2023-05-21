جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسه عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على طيران ايزي جيت اشتبه وائل علي مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول الدولى في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سودانى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد النقراشي وإشراف محمد صبحي تلاحظ وجود كثافات معتمة .

وقام محمد السيد مراد المشرف على صاله الوصول الدولى بتكليف عادل قرنى بتفتيش حقائب الراكب فتبن بفتح علبه كريم ان بداخلها كيس شفاف بداخله مادة الكوكايين المخدرة وبفتح علبه سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنه 2023 وإحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

وقام بتحريز المضبوطات أحمد سطوحى بحضور أحمد طايع من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس مدير الإدارة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .