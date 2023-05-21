اليوم السابع
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جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى

الأحد، 21 مايو 2023 02:09 م
جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى رجال الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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في إطار التعاون والتنسيق المثمر بين الجهات الأمنيه بميناء السلوم البري وإدارة جمرك السلوم تمكنت إدارة البحث الجنائي لمنفذ السلوم البري برئاسة العقيد محمد أبو سيف رئيس البحث الجنائي بالإشتراك مع الإدارة  العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
فبناء على مذكرة مقدمة من الرائد حسين أبو يوسف بإدارة البحث الجنائي مفادها إعتزام كلا من المدعو ع  .  ع والمدعو ف.  ح تهريب كميه من النقد الأجنبي إلي خارج البلاد مستغلا أن المنفذ في حاله تطوير بالتسلق على السور المحاط بالمنفذ. 
 
وتم تشكيل لجنه لضبط وجرد النقد الأجنبي برئاسة محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة وعلاء حسن عنتر مدير إداره الصادر ومحمد بدر الصباح مفتش مكافحه التهريب ومحمد حنفي محسن رئيس قسم الامن الجمركي بحضور الرائد حسين أبو يوسف البحث الجنائي وتم  ضبط المذكورين وبحوزتهما مبلغ مليون و308 ألف 535 دولار أمريكى بالمخالفه لقانون النقد المصري.
 
قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر  ضبط جمركي وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية وتم إحالة المتهمين إلي النيابة العامة وإرسال الحرز إلي النيابة العامة.
 
يأتي ذلك بناءا على تعليمات الأستاذ الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزيه لجمارك المنطقه الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 
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النقود المهربة
 
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رجال الجمارك

 


مصلحة الجمارك

الجمارك

جمارك السلوم

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التهرب الجمركى



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