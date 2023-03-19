جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كميه من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركيه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من صابر محمد رمضان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وقسم البحث الجنائى بمنفذ السلوم مفادها إعتزام المدعو ح . ع . ج ليبى الجنسية قائد السياره رقم 2514036/61130 ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركيه الى داخل البلاد .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة فهمى محمد السيد مدير ادارة الوارد ومحمد فايز ومحمد ناجى مأموري الحركة وأحمد على خالد مدير الحركة لكشف ومعاينة السيارة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الاجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخباريات ، فتبين وجود 495 خرطوشة سجائر ماركة كابتن بلاك مخبأة فى أماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادى .

وبلغ التعويض الجمركى المستحق 332 ألف و200 جنيه .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2023 السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية .