جراحة إنقاص الوزن تساعد على استعادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال

كتبت إيناس البنا

أصبحت السمنة جائحة الآن، وأصبح المزيد والمزيد من الناس يعانون من زيادة الوزن أو السمنة الناتجة عن نمط الحياة غير المستقر ، أو الإجهاد ، أو عادات الأكل السيئة ، أو قلة النشاط البدني ، أو الجينات.

السمنة هي لعنة لأنها تلحق الضرر بالرفاهية العامة للفرد، إذا تراكمت لديك الكثير من الكيلوجرامات ، وجربت أنواعًا مختلفة من الأنظمة الغذائية أو التمارين ولكنك فشلت ، فإن الملاذ الأخير بالنسبة لك يمكن أن يكون جراحة السمنة.

وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن تكون جراحة إنقاص الوزن نعمة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ويمكن أن يساعدهم في محاربة الانتفاخ وتحسين نوعية حياتهم.

في الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة، يمكن أن تساعد الخضوع لجراحة إنقاص الوزن على استعادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

السمنة عند الرجال: احذر من المخاطر الصحية

يميل الرجال البدينون إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، إذا كان الشخص يعاني من السمنة ، يتم تحويل الدهون إلى هرمون الاستروجين، والذي سينافس هرمون التستوستيرون وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون هم أكثر عرضة للأحداث القلبية من الرجال الذين لديهم هرمون تستوستيرون طبيعي، يسبب انخفاض هرمون التستوستيرون أيضًا ساركوبينيا ، وهو فقدان العضلات الذي يربط عملية الشيخوخة. وبالتالي ، يمكن أن يكون فقدان الوزن فكرة جيدة.

تساعد جراحة إنقاص الوزن على تحسين مستويات هرمون التستوستيرون

قد لا تساعد جراحة إنقاص الوزن الشائعة لدى الرجال الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تحسين مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

بعد اختيار إجراء جراحي لعلاج السمنة يسمى تكميم المعدة، قد يشهد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون ارتفاعًا في مستويات هرمون التستوستيرون، تأكد من أن جراح إنقاص الوزن الذي تزوره من ذوي الخبرة في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية.

أنواع جراحات إنقاص الوزن



هناك أنواع مختلفة من جراحات إنقاص الوزن مثل تحويل مسار القناة الصفراوية مع تبديل الاثني عشر (BPD / DS ، وتجاوز المعدة ، وتكميم المعدة، ويوصى بهذه العمليات الجراحية للرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين يعانون من مشاكل توقف التنفس أثناء النوم ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكتة الدماغية ، وأمراض القلب ، جراحة إنقاص الوزن آمنة عند إجرائها بمساعدة خبير .

التزم بالإرشادات التي قدمها الطبيب



تؤدي السمنة عند الرجال إلى انخفاض في الوظيفة الجنسية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. في حالة اختيارك لجراحة إنقاص الوزن ، فما عليك سوى الالتزام بالإرشادات التي قدمها الطبيب فقط.