جامعة القناة تعلن الضوابط والإجراءات للطلاب خلال الامتحانات.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس ، الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب أثناء إمتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بناء على توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى جاءت كالتالى :

ـ تواجد الطلاب قبيل بدء الامتحان بساعة كاملة في اليوم الأول للامتحانات وبنصف ساعة في باقي الأيام.

إظهار الطلاب تحقيق الشخصية (بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي) عند دخولهم لجنة الإمتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

ـ يحظر دخول الطلاب لجان الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة من بداية انعقاد الامتحان وكذا في حالة عدم وجود أحد المراقبين.

ـ يحظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها.

ـ إتباع تعليمات رئيس اللجنة والقواعد العامة لضوابط حسن سير العملية الإمتحانية.

ـ التزام الطلاب بمقاعدهم المثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

ـ يحظر الخروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان الإشراف على الامتحانات، يحظر علي الطلاب التحدث مع زملائهم بمجرد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان.

ـ يحظر علي الطلاب إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة، ويحظر علي الطلاب الكتابة على طاولة الامتحان كما يحظر وضع أي ملصقات عليها.

ـ توقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل امتحان - في حالة عدم التوقيع يعتبر الطالب غائبا في الامتحان، وتمنع الاستعارات بكافة أنواعها (إلا بعد إذن أحد المراقبين) الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة .. إلخ.

ـ يمنع منعا باتاً دخول لجان الإمتحان بأي مأكولات أو أي أداة من أدوات التدخين، ولا يسمح بخروج الطلاب قبل مرور نصف الوقت المحدد للإمتحان.

ـ لا يسمح بخروج الطلاب خلال الـ 15 دقيقة الاخيرة من الامتحان لتنظيم عملية استلام كراسات الاجابة.

يحظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بالهواتف المحمولة حتى ولو كان مغلقاً، كما يحظر الدخول بالساعات الذكية أو السماعات لكونه أدوات للغش.

ـ يحظر ارتكاب أي محاولة للغش أو الشروع فيه ومن يضبط في حالة غش يطبق عليه نص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ونص قرار رئيس الجمهورية رقم (73 ) لسنة 2017 وقانون (205 ) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.

ـ ضبط الطالب في حالة تلبس بالغش أو الشروع في الغش، يتم سحب ورقة الأسئلة والإجابة وتحرير محضر غش مع التحفظ علي أداة الغش وإحالته مباشرة للتحقيق معه، ويسمح له بدخول باقي أيام الإمتحانات مع حجب نتيجته لحين صدور قرار بالحرمان في مقرر او أكثر او في جميع مقررات الفصل الدراسي طبقا لقرار مجلس تأديب الطلاب.

تطبق أشد العقوبات التي ينص عليها القانون إذا ثبت انتحال شخص أخر ليحل محل الطالب بقصد أداء

الامتحان عنه، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كليهما ويحالا إلى النيابة.