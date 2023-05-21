ثوران بركان جبل إتنا فى إيطاليا و تعليق حركة الطيران فوق مدينة كاتانيا

كتب محمد جمال

ثار جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطا فى أوروبا، الأحد، مما أدى إلى إطلاق الرماد على كاتانيا، أكبر مدينة فى شرق صقلية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية فى مطار تلك المدينة، بحسب "سكاى نيوز".

وذكر المعهد الوطنى الإيطالى للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذى يراقب إتنا عن كثب، أن الغطاء السحابى فى يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذى غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.

قال المعهد إن الرماد قد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال التلفزيون الإيطالى الحكومى، من كاتانيا، إن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء الأحد.

وذكر مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب تساقط الرماد.

وأشار المعهد إلى أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات فى الأيام الأخيرة.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) إن سكان بلدتى أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوى انفجار صاخب من البركان الأحد.

كانت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية قد أشارت، الخميس، فى تحذير إلى أنه فى ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات "مفاجئة" فى نشاط إتنا.