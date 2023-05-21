توريد 25 ألف طن قمح "فائض" من مزارع توشكى لصوامع المحافظات المجاورة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، عن دعم صوامع المحافظات المجاورة بعد قرب التعبئة القصوى لصوامع وشون وبناكر المحافظة، عقب نجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023، وتحويل الفائض من مزارع توشكى إلى صوامع المحافظات الأخرى.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحى بتوشكى بواقع 30 ألف طن و179 كيلو جراما، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توريد 73% من محصول القمح حتى الآن، بواقع 140 ألف طن من إجمالى المستهدف توريده وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

يشار إلى أن توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.