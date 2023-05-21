اليوم السابع
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تكثيف حملات التوعية خلال الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 01:00 ص
تكثيف حملات التوعية خلال الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. التفاصيل وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكد محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب التابعة لوزارة البيئة، إلى أنه سيتم تكثيف حملات التوعية البيئية، للشباب والأطفال والنساء الأيام المقبلة ضمن الاحتفالات باليوم العالمى للتنوع البيولوجى، الذى يتزامن الاحتفال به سنويا  يوم 22 من الشهر الحالى .

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن التوعية جزء رئيسى من عمل الوزارة لزيادة الوعى البيئي لدى أفراد المجتمع وهو الأمر الذى يتم بشكل مستمر وغير مرتبط بمناسبات بيئية ، مؤكدا أنه سيتم أيضا الاحتفال  اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 من يونيو المقبل.

وأشار مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة  إلى أنه سيتم النزول للتجمعات الشبابية والسكان المحليين والتعاون مع المجتمع المدني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأيام العالمية، وإنه  من أهم البرامج التوعية التي يتم العمل عليها حاليا هي التوعية بمبادرتي "اتحضر للأخضر" و"رجع الطبيعة لطبيعتها".

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة   أن التوعية البيئية تعد عنصرا مهما لتعريف المجتمع بشكل كبير بكل فئاته بأهمية التنوع البيولوجي،  والكائنات الحية ودورها في السلسة الغذائية،  كما يعد الدور الإعلامي من الأدوار المهمة لإيصال رسالة التوعية إلى أكبر عدد من الجمهور، مشيرًا إلى أن المحميات الطبيعية متاحة أمام الجمهور بصفة يومية، وهناك فريق عمل يحرص دائما على توعية الجمهور خاصة بالمدارس أو التجمعات الشبابية.


البيئة

اليوم العالمى للبيئة

تغير المناخ

التنوع البيولوجى



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