اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة دون شكاوى

الأحد، 21 مايو 2023 11:33 ص
تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة دون شكاوى امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد عن إسدال الستار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية، حيث أدى نحو 5034 طالبا وطالبة امتحان العلوم لمدة ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة صباحا، مؤكداً على أنه لم تصدر أية شكاوى من الطلاب داخل اللجان وفقاً لتقرير غرفة العمليات بالمديرية التى أكدت على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات، حيث أن غرفة العمليات على تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أى مشكلات قد تطرأ أثناء الإمتحان والعمل على حلها بشكل فورى. 
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع منظومة العمل بامتحانات نهاية العام بحضور جميع المعنيين من أعضاء الغرفة بالمديرية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس تواصل لحظى مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لرصد امتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية والامتحان الالكترونى للصف الثانى الثانوى مادة الجبر وحساب المثلثات، مؤكدا على إلتزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.

الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

امتحانات الشهاده الاعداديه

امتحانات الدبلومات الفنيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربى

امتحانات الصف الثالث الاعدادي تجريبى

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 عربي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 عربي

pdfامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني تجريبى

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة