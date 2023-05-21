تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة دون شكاوى

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد عن إسدال الستار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية، حيث أدى نحو 5034 طالبا وطالبة امتحان العلوم لمدة ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة صباحا، مؤكداً على أنه لم تصدر أية شكاوى من الطلاب داخل اللجان وفقاً لتقرير غرفة العمليات بالمديرية التى أكدت على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات، حيث أن غرفة العمليات على تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أى مشكلات قد تطرأ أثناء الإمتحان والعمل على حلها بشكل فورى.
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع منظومة العمل بامتحانات نهاية العام بحضور جميع المعنيين من أعضاء الغرفة بالمديرية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس تواصل لحظى مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لرصد امتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية والامتحان الالكترونى للصف الثانى الثانوى مادة الجبر وحساب المثلثات، مؤكدا على إلتزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.
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