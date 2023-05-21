تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة دون شكاوى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد عن إسدال الستار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية، حيث أدى نحو 5034 طالبا وطالبة امتحان العلوم لمدة ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة صباحا، مؤكداً على أنه لم تصدر أية شكاوى من الطلاب داخل اللجان وفقاً لتقرير غرفة العمليات بالمديرية التى أكدت على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات، حيث أن غرفة العمليات على تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أى مشكلات قد تطرأ أثناء الإمتحان والعمل على حلها بشكل فورى.