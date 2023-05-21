اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تعادل 1.3 مليار دولار.. كلب يكشف 2700 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة فى شحنة موز

الأحد، 21 مايو 2023 11:20 ص
تعادل 1.3 مليار دولار.. كلب يكشف 2700 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة فى شحنة موز الكلب وشحنة الموز
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكتشف كلب مُدرب أكثر من 2700 كيلو جرام من الكوكايين المخبأ فى شحنات موز، وبمساعدة الكلب، صادرت الشرطة الإيطالية المخدرات المخبأة فى 70 طنا من الموز المعلب تم شحنها من الإكوادور، وفقا لتقرير أسوشيتد برس، وقدرت الشرطة أن الكوكايين كان يمكن أن يجنى للمُتجِرين أكثر من 800 مليون يورو، أو ما يعادل 1.3 مليار دولار من مبيعات الشوارع إذا وصل إلى وجهته.

بدأ التحقيق بشأن المخدرات بعد أن اشتبهت شرطة الجمارك فى وصول حاويتين إلى ميناء جويا تاورو على متن سفينة شحن، بعد فترة وجيزة، علمت الشرطة أن الشاحنين فى الموز لا يعملون فى نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من الفاكهة، بحسب timesnownews.

الكلب وشحنة الموز
الكلب وشحنة الموز

آلات مسح لفحص الشحنات

استخدم الضباط آلات مسح لفحص الشحنات فى البداية، وأضاف تقرير وكالة أسوشييتد برس أنه عندما اقترب جويل الراعى الألمانى من الشاحنات، قفز عالياً وخدش بشدة فى الصناديق التى تم تفريغها، وفى النهاية، تمكن الضباط من ضبط شحنة المخدرات بأكملها.

وقالت شرطة الجمارك إن المسؤولين عثروا على حوالى 600 كيلو جرام من الكوكايين فى 6 شاحنات حاويات من نفس الميناء قبل 6 أيام فقط من الضبط الأخير، وقالت شرطة الجمارك إن هذه الشحنات كانت متجهة إلى كرواتيا واليونان وجورجيا.


كلب

كوكايين

مخدرات

شحنة موز

الشرطة الإيطالية



الموضوعات المتعلقة

كلب صغير يحلق بطائرة شراعية برفقة مالكه فى مغامرات مذهلة.. فيديو وصور

الأحد، 14 مايو 2023 12:00 م

فيس بوك جمعهم.. لم شمل كلب وعائلته بعد غياب أكثر من 300 يوم "صور"

الأحد، 30 أبريل 2023 01:00 م

أدمن بعد وفاة صاحبه.. "كوكو" أول كلب يتعافى من إدمان الكحول ببريطانيا

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:00 م

صداقة غريبة بين كلب ومعزة.. وصاحب مزرعة يتبنى الثنائى معًا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:00 ص

أغنى حيوانات العالم.. أبرزها كلب ألمانى ثروته تقدر بـ500 مليون دولار أمريكى

الجمعة، 17 مارس 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة