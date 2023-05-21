تعادل 1.3 مليار دولار.. كلب يكشف 2700 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة فى شحنة موز

كتب خالد إبراهيم

اكتشف كلب مُدرب أكثر من 2700 كيلو جرام من الكوكايين المخبأ فى شحنات موز، وبمساعدة الكلب، صادرت الشرطة الإيطالية المخدرات المخبأة فى 70 طنا من الموز المعلب تم شحنها من الإكوادور، وفقا لتقرير أسوشيتد برس، وقدرت الشرطة أن الكوكايين كان يمكن أن يجنى للمُتجِرين أكثر من 800 مليون يورو، أو ما يعادل 1.3 مليار دولار من مبيعات الشوارع إذا وصل إلى وجهته.

بدأ التحقيق بشأن المخدرات بعد أن اشتبهت شرطة الجمارك فى وصول حاويتين إلى ميناء جويا تاورو على متن سفينة شحن، بعد فترة وجيزة، علمت الشرطة أن الشاحنين فى الموز لا يعملون فى نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من الفاكهة، بحسب timesnownews.



الكلب وشحنة الموز

آلات مسح لفحص الشحنات

استخدم الضباط آلات مسح لفحص الشحنات فى البداية، وأضاف تقرير وكالة أسوشييتد برس أنه عندما اقترب جويل الراعى الألمانى من الشاحنات، قفز عالياً وخدش بشدة فى الصناديق التى تم تفريغها، وفى النهاية، تمكن الضباط من ضبط شحنة المخدرات بأكملها.

وقالت شرطة الجمارك إن المسؤولين عثروا على حوالى 600 كيلو جرام من الكوكايين فى 6 شاحنات حاويات من نفس الميناء قبل 6 أيام فقط من الضبط الأخير، وقالت شرطة الجمارك إن هذه الشحنات كانت متجهة إلى كرواتيا واليونان وجورجيا.