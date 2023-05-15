اعتقال 9 أشخاص بسبب محاولتهم تهريب 5 أطنان من الكوكايين فى كولومبيا

فاطمة شوقى

اعترضت قوات الأمن الكولومبية، ثلاث سفن فى مياه البحر الكاريبي، كانت تنقل أكثر من 5.5 طن من الكوكايين إلى أمريكا الوسطى في عملية منسقة مع بنما، واستطاعت السلطات الكولومبية اعتقال 9 أشخاص.

وأشارت وكالة أوروبا بريس، إلى أن السفن استطاعت مغادرة خليج موروسكيو، جنوب كارتاخينا، متجهة إلى أمريكا الوسطى ، كما أفاد فريق التحقيق الفني (CTI) التابع لمكتب المدعى العام، و حذر مكتب المدعي العام البحرية الوطنية ، التى اعترضت وحداتها السفن.

على وجه التحديد ، تم اعتراض سفينتين فى كوفيناس ، مقاطعة سوكرى ، تحملان أكثر من أربعة أطنان من هيدروكلوريد الكوكايين، وفى الأولى ، تم اعتقال أربعة من أفراد الطاقم ، بينما تم القبض على خمسة رجال فى الثانية ، أحدهم مواطن بنمى.

وكانت سفينة ثالثة قد غادرت بالفعل المياه الكولومبية، ولكن يمكن اعتراضها بالقرب من جزيرة ماميتوبو، بالقرب من كولون، بنما.

وعرض اثنان من المدعين العامين من المديرية المتخصصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، الأشخاص التسعة الذين تم القبض عليهم فى كولومبيا أمام قاضى مراقبة الضمان، ووجهت إليهم تهمة الاتجار بالمخدرات أو تصنيعها أو حملها.