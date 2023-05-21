تحرير 66 محضرا وإعدام 68 كجم و67 لتر أغذية ومشروبات فى حملة مكبرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على مدينة نويبع، شملت الأسواق والمحلات العامة والمخابز وأماكن تداول الأغذية لتقديم غذاء أمن للمواطنين.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها.

وبناءاً على توجيهات الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، قام وائل نجم مفتش أغذية نويبع بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بنويبع، وتم المرور على 25 منشأة، وتم تحرير 20 محضر نظافة و46 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، بإجمالي محاضر بلغت 66 محضرا، كما تم إعدام 68 كجم و67 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.