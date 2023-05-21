تحرير 250 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف توجيهاته، على استمرار و تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 من مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 127 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 44 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 12 محضرا للتصرف في 221 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للغلق في مواعيد العمل الرسمية دون تصريح مسبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع 9 أطنان أسمدة زراعية مدعمة من الدولة يتم صرفها للمزارعين على الحيازات الزراعية وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة، وتحرير 3 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية وتجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، حيث تم التحفظ على فلتر زيوت سيارات، زيت طعام، حشو فلتر،سجائر مستوردة، دواجن ، جميعها مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن المخابز السياحية لاستخدامه دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم في المخابز المرخصة لذلك الغرض في عملية الإنتاج للتربح غير المشروع منها حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن منشآت تجارية وغذائية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، 4محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر من الشركة، و5 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 60كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين و50 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية علاوة على تحرير 39 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين من بتحرير 3 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية لقياهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 22عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، و6 عبوات مياه معدنية، 96عبوة كيك، 3عبوات باتيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلًا عن سحب 3عينات غير غذائية وإرسالها إلى الجهات المختصة لإصدار التقرير اللازم عن صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وذلك تنفيذاً لتأشيرة النيابة العامة.