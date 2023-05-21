محافظ بنى سويف يشيد بجهود "القومى للمرأة" فى تدريب السيدات على الحرف اليدوية

بنى سويف ـ هانى فتحى

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بجهود وأنشطة فرع المجلس القومى فى خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهوده في معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، لاستعراض خطة عمل الفرع في مجال تأهيل وتدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية ، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والذي يتضمن تدريب السيدات على العديد من الحرف والمهن ، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركز ناصر وهي (دلاص، الرياض، بهبشين، دنديل، الزيتون، بني عدي، جزيرة أبو صالح، كفر الجزيرة، أشمنت، البرج).

وأوضحت نرمين محمود مقررة الفرع، أن التدريب قد بدأ تنفيذه في 19 مايو الجاري، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر، ويستهدف تدريب 600 سيدة وفتاة على أكثر من 15 حرفة ومهنة، عبر ورش تدريبية وتشمل (خرز النول، الرسم علي القماش، صناعة شنط خوص، منتجات جلدية، تجميل، تفصيل ملابس، إكسسوار تراثي، التطريز، شنط خيش، خرز..)، حيث يتم تقسيم السيدات على مجموعتين بواقع 20 أو 30 في كل مجموعة، وذلك بهدف تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت.