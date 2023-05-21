تجديد حبس عاطلين قتلا شخصا بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية ، تجديد حبس عاطلين قتلو شخص طعنا بمطواه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض علي شخصين قتلو شخص طعنا بمطواه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواه ،بسبب خلافات بينهم ، تم نقله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط المتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشيع الأهالي جثمان الشاب موسي سعفان البالغ من العمر 36 عاما، بمسقط رأسه بقرية كفر عسكر التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب تصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وإنهيار أسرته.