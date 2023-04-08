تجديد حبس عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، فى إحدى القرى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية فى إحدى القرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول معلومات بقيام عاطلين بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بمنزل أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة، استهدفت القوات العاطلين والورشة.

وتمكنت القوات الأمنية ضبط كلا من أ، م، ع 26 عام عامل مقيم دائرة مركز قويسنا، أ، ن، أ 21 عام مقيم دائرة مركز شبين الكوم، وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 فرد خرطوش محلي الصنع و50 طلقى خرطوش وبعض الأجزاء المعده لتصنيع وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما بما توصلت إليه المعلومات، إعترفا بالإتجار في الإتجار في الأسلحة النارية، تم تحرير محضرا رقم 7789 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .