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تأجيل محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم وتعدوا عليها لـ 28 مايو

الأحد، 21 مايو 2023 03:35 م
تأجيل محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم وتعدوا عليها لـ 28 مايو محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة وتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين لجلسة 28 مايو.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته ولكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وهتكوا عرضها ،تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه واحتجزوها واعتدوا عليها جنسيا، تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واحالتهم لمحكمة الجنايات.

 

 


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جنايات القاهرة

عقوبة هتك العرض

عابدين



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