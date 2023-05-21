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تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ 6 يونيو

الأحد، 21 مايو 2023 03:41 م
تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ 6 يونيو محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 6 يونيو.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تجارة مخدرات

أخبار الحوادث

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حدائق القبة



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