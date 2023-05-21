اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

برتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة لتطوير التبادل والعلاقة البحثية

الأحد، 21 مايو 2023 02:55 م
برتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة لتطوير التبادل والعلاقة البحثية توقيع بروتوكول التعاون
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، في إطار رؤية مصر2030 التي تسعى لأن يكون المجتمع المصري مبدعًا مبتكرًا ومنتجات للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة.

ويستهدف البرتوكول تسهيل وتطوير عملية التبادل الحقيقي والعلاقة البحثية لتحقيق النفع المشترك.

ويتضمن تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس في مجالات التدريس والبحوث، تبادل المنشورات العلمية والمعلومات، تبادل الطلاب واللوائح الدراسية المعمول بها، تطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الارشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية.

كما يشمل خدمات دعم الطلاب، الاستعانة بالخبرات الإدارية والكفاءات، الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس والنوادي الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها.

 

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

 

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

 


البحث العلمى

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة المنصورة

جامعة حلوان



الموضوعات المتعلقة

جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الكليات للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 21 مايو 2023 10:16 ص

فريق طبى بجامعة حلوان ينجح فى إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى بدر

السبت، 20 مايو 2023 12:49 م

ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 18 مايو 2023 12:09 م

جامعة حلوان تشارك في دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:38 م

جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالمنح الدولية المقدمة للجامعة

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة