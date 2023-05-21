اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند تعرب عن رغبتها في استضافة قمة زعماء الدول المشاركة بالحوار الأمني الرباعي

الأحد، 21 مايو 2023 08:00 ص
الهند تعرب عن رغبتها في استضافة قمة زعماء الدول المشاركة بالحوار الأمني الرباعي الهند
ا ش ا

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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت عن رغبة بلاده في استضافة القمة القادمة لزعماء الدول المشاركة معها، في الحوار الأمني الرباعي، وهي: الولايات المتحدة واليابان واستراليا.
 
وقال رئيس الوزراء الهندي - في تصريح صحفي اليوم - إن الهند ترغب في استضافة اجتماع الحوار الأمني الرباعي القادم، المزمع عقده خلال عام 2024 .
 
وأضاف "سنكون سعداء لاستضافة القمة الرباعية القادمة في الهند خلال عام 2024"، مشيراً إلى أن الحوار الأمني الرباعي؛ يهدف إلى بذل جهود من أجل المصلحة العالمية وتحقيق رفاهية الشعوب، بالاضافة إلى تحقيق الرخاء والسلام.
 
جدير بالذكر أن زعماء الهند والولايات المتحدة واليابان واستراليا كانوا قد اجتمعوا اليوم على هامش اجتماع مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، وكان من المفترض اجتماعهم في مدينة سيدني الأسترالية، لكن رئيس الوزراء الاسترالي أعلن في وقت سابق عن إلغاء اجتماع سيدني، بعد تأجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لأستراليا.
 
واتفق الزعماء - حينها - على عقد قمتهم في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش اجتماع مجموعة السبع من أجل ضمان إحراز تقدم في الحوار الأمني الرباعي، وذلك استناداً على ما تحقق منه خلال العام الماضي.

الهند

الحوار الامنى الرباعى

اخبار العالم



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