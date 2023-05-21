الممشى السياحى شمال أسوان متنفس جديد للأهالى وللسياح رواد الفنادق العائمة

أسوان – صلاح المسن

يُعد الممشى السياحى لمدينة أدفو، بمحافظة أسوان، المطل على نهر النيل، وكذلك ما تم من تطوير بالواجهة النيلية لمدينة إدفو، من أفضل المواقع على مستوى المدينة، حيث يعد متنفسًا ومتنزها جديدًا لاهالى وراود المدينة والسياح زوار الفنادق العامة، وتساهم الأعمال فى تسيير الحركة المرورية وخدمة الحركة السياحية وكونها متنفسا حضاريا للأهالى والزائرين فضلا عن أنها تستخدم للاستراحة ولقضاء، اوقات سعيدة للراحة والانتظار وليشعر المواطن بما تقدمه له الدولة المصرية من مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان بطول 2 كيلو متر تم الانتهاء منه بالكامل والتشطيبات النهائية والمتمثلة فى تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار بعد نهو أكبر عملية جراحية تشهدها مدينة إدفو منذ السبعينيات من القرن الماضى أستهدفت إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل للقضاء على شكاوى المواطنين.

ويضُم الممشى السياحى لمدينة ادفو، المظلات الموزعة بطول الممشى، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة والإضاءة الحديثة والانترلوك. وأعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية النيل مباشرة وكذلك تم تطوير سور الممشى. وأعمدة الإضاءة بالممشى السياحى تحمل الطابع الديكورى التراثى، وكذلك كراسى الجلوس. والممشى السياحى بادفوسياحى يليق بمدينة ادفو.

حيث يجرى، بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية بمدينة إدفو وخاصة طريق المعبد من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة، لإنهاء أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحيتة، وأيضاً التطوير والتجميل والرصف حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الحيوى والهام.

من ناحية أخرى كان قد أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.

جاء ذلك أثناء الاجتماع التنسيقى الذى انعقد، بديوان محافظة أسوان، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية، والأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان أصبح لديها الخبرات التراكمية بعد مشاركتها فى العديد من المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية، وأيضاً فوزها بالعديد من الجوائز، وهو الذى ساهم فى ترشيح وزارة السياحة والآثار لخوض مسابقة عاصمة السياحة العربية على مستوى الوطن العربى حيث سيتم العمل على استيفاء وتحقيق كافة المعايير والاشتراطات المرجعية التى اعتمدتها المنظمة العربية للسياحة، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية

وأشار إلى أنه سيتم الوضع فى الاعتبار الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها بيئياً، وأيضاً مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس، وأيضاً تنفيذ أكثر من 12 مشروعًا متعثر منذ 14 عامًا، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى، والمحاور التنموية والكبارى والطرق لتصل محافظة أسوان للعالمية، والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى.

وأضاف أشرف عطية، أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان، كما أن أسوان تشهد على مدار السنة استضافة العديد من المهرجانات والبطولات والمسابقات، والأحداث الرياضية والسينمائية والثقافية والفنية، وغيرها من الفعاليات، مشيراً إلى أنه فى نفس الوقت هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات، بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى



















