اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 02:49 م
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واتاحة أكثر من 320 ألف تشريع عبر البوابة..

المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية

الأحد، 21 مايو 2023 02:46 م
المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية وزارة الصناعة
كتب إسلام سعيد

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أطلقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بوابة التشريعات والأحكام المصرية تتضمن تراث الدولة القانوني والذي يشمل القوانين ومراسيم القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئات والمديريات حيث تحتوي البوابة على أكثر من 320 ألف تشريع مفهرس وذلك منذ عام 1880 وحتى اليوم.
 
وقال المحاسب اشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أن بوابة التشريعات والأحكام تتضمن القوانين بكافة توابعها والجريدة الرسمية والوقائع المصرية وأحكام المحاكم العليا والتي تشمل أحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، مشيرا الي ان البوابة تحتوي ايضاً على فتاوي الجمعية العمومية وتضم قسمي الفتوي والتشريع.
 
وأوضح إمام ان البوابة توفر المعلومات والبيانات والأحكام للقضاة والمحامين والمشتغلين بالقانون حيث تعد بمثابة مكتبة إلكترونية متكاملة تضم كافة التشريعات والأحكام، مشيراً الى أن البوابة توفر كافة الادوات لتسهيل عملية البحث، وكذا طريقة عرض متقدمة لكافة البيانات، بالإضافة الى عرض كافة القوانين بأخر تعديلاتها، وتحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً، الى جانب كافة أحكام محكمة النقض المدني والجنائي ، فضلاً عن كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ، وكافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
 
 

المطابع الأميرية

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة والتجارة



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