الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخططات قرية ميت العامل

نشرت الجريدة الرسمية قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رقم 330 لسنة 2023 والخاص بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بشان إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى محضر اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة لسنة 2015 ، ووفقا لما ارتـأينها للصالح العام قررنا تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل مركز أجا.

ويتم إدراج الشوارع أرقام (1-2-3-4-5-8-10) بعرض 4 متر، وادراج الشوارع أرقام (6_ 7_ 9 ) بعرض 6متر أم والغاء الشوارع ارقام (10-11-12-13-14-15-16-17) بعرض 6 متر طبقا للطبيعة، وتعبير ما ترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.

ويعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا التخطيط والتنمية العمرانية مكملا لقرار فيما لم يرد بهذا القرار، وعلى كافة الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.