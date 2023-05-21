المتهم بسرقة شركة في الدقي يعترف بكيفية ارتكاب الجريمة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب سرقة مبلغ مالي من شركة أدوات طبية في الدقي، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أنه استغل عمله في الشركة وسهولة دخوله، وتنقله بين المكاتب، وتمكن من تعطيل كاميرات المراقبة، ثم استولى على مبلغ مالي، كان يعلم بوجوده داخل الشركة.

أضاف المتهم أنه استولى على المبلغ المالي، وتوجه إلى سيارته المتوقفة أمام مقر الشركة، وأخفاه بها، ثم نقله إلى مسكنه، وأرشد عن المبلغ المسروق، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية باكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة (فنى صيانة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.