اليوم السابع
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الزراعة: إعطاء أكثر من 6.4 مليون جرعة تحصين للماشية على مستوى الجمهورية

الأحد، 21 مايو 2023 01:12 م
الزراعة: إعطاء أكثر من 6.4 مليون جرعة تحصين للماشية على مستوى الجمهورية تحصين الماشية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى والتي بدأت في شهر مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة التى انتهت في شهر مايو الجاري.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 3 ملايين و399 ألفا و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها فى 6 مايو الجارى وتحصين حوالى 3 ملايين و21 ألفا و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا. 

كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة - دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم أيضا عقد 6660 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 97 ألفا و423 رأسا.


الزراعة

المواشي

الوادى المتصدع

الحمى القلاعية



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