الزراعة: إعطاء أكثر من 6.4 مليون جرعة تحصين للماشية على مستوى الجمهورية

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 3 ملايين و399 ألفا و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها فى 6 مايو الجارى وتحصين حوالى 3 ملايين و21 ألفا و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة - دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم أيضا عقد 6660 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 97 ألفا و423 رأسا.