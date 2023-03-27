تحصين 216 ألف رأس ماشية و93 ألف طائر فى كفر الشيخ.. صور

كفرالشيخ - محمد سليمان

واصلت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملاتها لتحصين الماشية، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال الترقيم، وتحصين الطيور، إضافة لحملات تموينية على الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، متفقدا أعمال تحصين الماشية بالقرى.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تحصين37810 طيور ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتم تحصين بأجر1100 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد، و 3 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 8000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 216 ألف و678 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بمدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية، لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.



تحصين الطيور بكفر الشيخ



تحصين الماشية بقرى كفر الشيخ



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية



متابعة اعمال التحصين بالقرى



متابعة اعمال التحصين