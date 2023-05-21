الرقابة المالية توافق على تسجيل شركة لوتس للاستثمار الزراعي للطرح فى البورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، الموافقة على تسجيل شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي للتسجيل بسجل الهيئة بغرض القيد والطرح بالبورصة المصرية، ونشر تقرير الإفصاح بغرض التداول بالبورصة المصرية، والمعد على مسئولية الممثل القانوني للشركة، وكل من المستشار المالي والقانوني ومراقب حسابات الشركة.

جاء ذلك بعد تلقي هيئة الرقابة المالية طلب من شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي للتسجيل بسجل الهيئة بغرض القيد والطرح بالبورصة المصرية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 والمادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمرفق به تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري وبحد أدنى 10.334% من إجمالي أسهم الشركة، وتمثل نسبة الأسهم حرة التداول، وفقًا لشروط وضوابط قيد الأوراق المالية المصرية.

ويبلغ إجمالي أسهم رأس مال المصدر والمدفوع لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة 560 مليون جنيه للسهم الواحد والمحدد قيمته العادلة بمبلغ 0.4 جنيه للسهم الواحد بناءً على دراسة من القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل.

تعمل شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي وتربية الماشي، وسبق أن تعاقدت على قطعة أرض بمساحة 3 آلاف فدان لإقامة مشروع زراعي متكامل بمنطقة طريق الدخلة، العوينات.