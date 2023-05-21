اليوم السابع
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الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا على مدينة في زابوريجيا

الأحد، 21 مايو 2023 06:00 ص
الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا على مدينة في زابوريجيا زابوريجيا
ا ش ا

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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، عن صد الدفاعات الجوية الروسية ضربة صاروخية وجهتها قوات كييف لمدينة "توكماك" في المقاطعة.
 
وقال روجوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت- إن: "مدينة توكماك تعرضت للقصف من قبل الجيش الأوكراني، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تصدت للهجوم بشكل فعال، وأن هجوم قوات كييف على المدنيين تم اعتراضه.
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 530 جنديا أوكرانيا، ودمرت 18 طائرة بدون طيار، واعترضت 12 صاروخا أوكرانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا

الدفاع الجوى الروسى

زابوروجيه

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