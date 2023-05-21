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الخط الأول للقطار السريع يربط العين السخنة بمطروح.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 08:44 م
الخط الأول للقطار السريع يربط العين السخنة بمطروح.. اعرف التفاصيل القطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، حيث يتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.

 

وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.

 

الخط الأول سيطلق عليه "الخط الأخضر".

 

الخط يربط العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح.

 

الخط سيعمل عليه قطار اقليمى سرعته 160 كم وقطار سريع سرعته 250 كم.

 

يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة.

 

يضم الخط 10 محطات رئيسية يمر عليها القطار السريع، و12 محطات إقليمية.

 

المحطات المخصصة للقطار السريع "العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح".

 

المحطات الإقليمية هى "محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى".

 

الخط يضم قطار نقل البضائع و سرعته 120 كيلو مترا /ساعة.

 الخط الأول للقطار الكهربائى

الخط الأول للقطار الكهربائى

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