الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " ش.ع.ا" بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.