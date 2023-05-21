التعليم تحذر الطلاب: الحرمان من الامتحان عقوبة تصوير الأسئلة والأجوبة

كتب محمود طه حسين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغش بالامتحانات، أو تصوير أسئلة وأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش، مشددة على أن عقوبة الغش وتصوير الأسئلة تصل إلى الرحمان عامين من الامتحانات سواء لطلاب الشهادات العامة أو النقل، مضيفة أنه يتم معاقبة اى طالب يحاول الغش وتصوير الأسئلة، كما أن حيازة التليفون المحمول دون استخدامه فى الغش يؤدى إلى الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الطالب الامتحان.

وانطلقت الاربعاء 17 مايو الجارى، امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الاربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.