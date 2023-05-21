اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 01:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحذر الطلاب: الحرمان من الامتحان عقوبة تصوير الأسئلة والأجوبة

الأحد، 21 مايو 2023 12:00 ص
التعليم تحذر الطلاب: الحرمان من الامتحان عقوبة تصوير الأسئلة والأجوبة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغش بالامتحانات، أو تصوير أسئلة وأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش، مشددة على أن عقوبة الغش وتصوير الأسئلة تصل إلى الرحمان عامين من الامتحانات سواء لطلاب الشهادات العامة أو النقل، مضيفة أنه يتم معاقبة اى طالب يحاول الغش وتصوير الأسئلة، كما أن حيازة التليفون المحمول دون استخدامه فى الغش يؤدى إلى الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الطالب الامتحان.
 
وانطلقت الاربعاء 17 مايو الجارى، امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الاربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2023

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:41 م

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد ورشة تدريب المعلمين الجدد

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:24 ص

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط التصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023.. استبعاد لجان الشغب ومراقبة لجان الامتحانات بكاميرات لرصد أى محاولات للغش.. والوزارة: لا تسريب للأسئلة وتأمينها على أعلى مستوى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية يتفقد الامتحانات بالمدارس

الإثنين، 08 مايو 2023 12:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة