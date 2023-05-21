البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 500 مليون جنيه فقط خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 16848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3044 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 20124 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 7042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4518 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 3844 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وسبيد ميديكال، والعبوات الطبية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1000 سهم، 122 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 80 ألف سهم، 147.1 ألف سهم، 5450 سهم، 8467 سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 492.2 ألف سهم.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم صادق أحمد صادق السويدي عدد 6 ملايين سهم بسعر 0.3175 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.22% إلى 4.67%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقارنة بمبلغ 2.03 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وذلك نتيجة زيادة حصة الشركة من توزيعات أرباح الشركة التابعة بمبلغ 901 ملايين جنيه، وزيادة فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 قيمة قدرها 15.07 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11.1 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى زيادة الأرباح المرحلة للفترة بمبلغ 3.9 مليار جنيه عن عام 2022.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 58.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 2%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 216.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 51%.