البحرين تقرر استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

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أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين أن المملكة قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن وزارة الخارجية البحرنيية أصدرت بيانا أعربت خلاله عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لقيام إحدى المجموعات المسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت بشأن ضرورة وقف العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، وتعقب الجناة ومعاقبتهم، داعية الأطراف السودانية كافة إلى التهدئة وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض السلمي لحل الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والرخاء.