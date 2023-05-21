اليوم السابع
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الاتحاد العربى للبلديات والسياحة: 21 دولة عربية بالقاهرة تناقش توطين صناعة السياسات العمالية المستدامة

الأحد، 21 مايو 2023 03:02 م
الاتحاد العربى للبلديات والسياحة: 21 دولة عربية بالقاهرة تناقش توطين صناعة السياسات العمالية المستدامة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للبلديات والسياحة برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن استصافة القاهرة لأعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينطلق غدا، ويستمر حتى 29 مايو الجارى، مشيرا إلى أن احتضان المؤتمرات العربية والملتقيات يؤكد دورها المهم في صياغة وصناعة السياسات العربية والدولية فى كل الفترات مما جعلها تحتل مكانة متفردة عربيا وعالميا.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش استقبال الوفود العربية المشاركة بالمؤتمر الذى يشارك فيه عدد من وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية من 21 دولة عربية وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربي والمنظمات العربية والدولي، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة ان المؤتمر يبحث عدد من ملفات تخص قضايا العمل والعمال ترتبط بتحديات الحاضر والمستقبل.

وقال إن عنوان المؤتمر يدور حول فلك " الحوار الاجتماعي' الثلاثى وانماطه الجديدة التى تتوافق وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل " وهو مسار استراتيجي لمواجهة مسارات الأزمات وتداعياتها وكيفية بناء جدار مستقبل عادل وفق اهداف التنمية المستدامة.


مؤتمر العمل العربى

اتحاد العمال

التنمية المستدامة

هشام المهيرى



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