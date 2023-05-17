اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 04:08 م
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مجلس إدارة اتحاد العمال يؤكد: مضامين خطاب الرئيس فى عيد العمال مكاسب إضافية

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:38 م
مجلس إدارة اتحاد العمال يؤكد: مضامين خطاب الرئيس فى عيد العمال مكاسب إضافية مجلس إدارة اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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أعرب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن سعادته بما تم في الاحتفال بعيد العمال هذا العام، وشدد محمد جبران رئيس الاتحاد العام بأن يظل خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة عمل التنظيم النقابى في هذه المرحلة لما تضمنه الخطاب من مكاسب إضافية لعمال مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى في مواجهة التحديات العالمية.
 
ناقش المجلس عدد من التقارير المتعلقة بأنشطة الاتحاد العام وتنفيذها، واستعرض المجلس جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده يوم الاثنين القادم لمدة اسبوع والاجراءات التى يقوم بها الاتحاد بجانب مكتب العمل العربي برئاسة فايز المطيرى المدير العام لإنجاح المؤتمر الذى يضم أطراف العمل الثلاث بالدول العربية.
 
أكد المهندس عماد حمدي سكرتير العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد العام على استضافة الوفود النقابية في المؤتمر والمشاركين في اجتماعات المجلس المركزى والأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
 
 
 
 
 

اتحاد العمال

عيد العمال

محمد جبران

مؤتمر العمل العربي



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