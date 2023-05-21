اليوم السابع
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"الأوقاف" الفلسطينية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى المتطرف "بن غفير" للمسجد الأقصى

الأحد، 21 مايو 2023 12:01 م
"الأوقاف" الفلسطينية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى المتطرف "بن غفير" للمسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أية أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه. 

 


الاوقاف الفلسطينية

اسرائيل

المسجد الاقصى

إيتمار بن جفير



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