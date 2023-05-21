اليوم السابع
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الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تصل الأراضي الزراعية بالقرى

الأحد، 21 مايو 2023 04:52 م
الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تصل الأراضي الزراعية بالقرى مبادرة قرية بلا إدمان
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة لتوعية العمال بالأراضي الزراعية في العديد من القرى الريفية بمخاطر الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".

 
وحرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التواجد مع العمال بالأراضي الزراعية واستهدفت المبادرة التوعية بأضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.
 
ووجهت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلف من الوقوع في براثن الإدمان لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطي مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة .
 
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل العمال، من كون حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض .
 
فيما لاقت الأنشطة التوعوية قبولا كبيرا من جانب العمال ويقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع مطبوعات تتضمن الرسائل التوعوية ورقم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".
 
قرى حياة كريمة
قرى حياة كريمة

مبادرة قرية بلا إدمان لقرى حياة كريمة
مبادرة قرية بلا إدمان لقرى حياة كريمة

مبادرة قرية بلا إدمان
مبادرة قرية بلا إدمان

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