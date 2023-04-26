اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء توريد القمح بالصوامع بمركز ومدينة دسوق

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:55 م
بدء توريد القمح بالصوامع بمركز ومدينة دسوق جانب من توريد القمح
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت صوامع مركز دسوق بدء توريد القمح بقرية شباس الملح ، واستقباله من المزارعين، في ظل توفير كافة التيسيرات لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واطمأن اللواء علاء محمد يوسف ؛رئيس مركز ومدينة دسوق، على تيسير الاجراءات للمزارعين بحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن استلام القمح بمطحن دسوق، مندوبى الزراعة والتموين والرقابة على الصادرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأمين الصوامع لاستلام القمح.

وأكد يوسف، أنه تم تجهيز صوامع مطحن دسوق، وصوامع ابو خشبة، وشونة مطحن دسوق، وشونة شباس الملح، وشونة أبو مندور، وشونة العجوزين، وشونة الفار.

 

استقبال المح بصوامع دسوق
استقبال المح بصوامع دسوق

 

استمرار توريد القمح بصوامع دسوق
استمرار توريد القمح بصوامع دسوق

 

 

توريد القمح بصوامع دسوق
توريد القمح بصوامع دسوق

 

 

جانب من التفتيش على القمح
جانب من التفتيش على القمح

 

 

جانب من تغريغ القمح
جانب من تغريغ القمح

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صوامع

توريد القمح

مديرية تموين كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة