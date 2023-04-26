بدء توريد القمح بالصوامع بمركز ومدينة دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت صوامع مركز دسوق بدء توريد القمح بقرية شباس الملح ، واستقباله من المزارعين، في ظل توفير كافة التيسيرات لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واطمأن اللواء علاء محمد يوسف ؛رئيس مركز ومدينة دسوق، على تيسير الاجراءات للمزارعين بحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن استلام القمح بمطحن دسوق، مندوبى الزراعة والتموين والرقابة على الصادرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأمين الصوامع لاستلام القمح.

وأكد يوسف، أنه تم تجهيز صوامع مطحن دسوق، وصوامع ابو خشبة، وشونة مطحن دسوق، وشونة شباس الملح، وشونة أبو مندور، وشونة العجوزين، وشونة الفار.



استقبال المح بصوامع دسوق



استمرار توريد القمح بصوامع دسوق



توريد القمح بصوامع دسوق



جانب من التفتيش على القمح