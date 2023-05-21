اليوم السابع
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إعلان نتائج امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى بمحافظة الإسماعيلية غدا

الأحد، 21 مايو 2023 07:13 م
إعلان نتائج امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى بمحافظة الإسماعيلية غدا الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، فى بيان صحفى أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحله الإعدادية بمحافظة الاسماعيلية إعلان نتائج الصفوف "الأول - الثانى" الإعدادي غدا الاثنين . 
 
وأضاف أنه ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022/2023.
 
وتابع الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدارس وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.
 
وسبق وأن أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الخميس الماضى واتاحة النتيجة أمام الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم فى المدارس بكل سهولة ويسر.

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