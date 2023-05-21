وكيل تعليم دمياط: تجهيز 31 استراحة لملاحظى الدبلومات الفنية

دمياط معتز الشربينى

أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 هى التعليم المزدوج 549 طالبا وطالبة والتعليم التجارى 2602 طالب وطالبة والتعليم الصناعي 7582 طالبا وطالبة والتعليم الزراعة 572 طالبا وطالبة والتعليم الفندقي 106 طلاب وطالبات بإجمالي 11411 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز 31 استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط.

وكان المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، قد تابع اليوم الأحد، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي 2022/2032 والتي انطلقت أمس السبت الموافق 20 مايو 2023 من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية ومن لجنة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة بدميـاط.