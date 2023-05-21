إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك في جهينة غربى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة غربى محافظة سوهاج، وقوع حادث توك توك على الطريق بجوار بنزينة كمال مرسى دائرة الوحدة المحلية عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى جهينة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى جهينة المركزى يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بقسم الإستقبال على إثر تعرضهم لحادث طريق والحالة العامة للمصابين الخمسة مستقرة.

وبالفحص والمعاينة تبين من خلال التحريات الأولية وقوع حادث توك توك على الطريق بالقرب من بنزينة كمال مرسى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة مريم . م . ع 13 سنة بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وإصابة يوستينا . ج . ع 16 سنة بإشتباه كسر بالترقوه اليمنى، وإصابة ماروستا . م . ع 11 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة سهام . ن . م 35 بجرح بالوجه، وإصابة مهرائيل . ج . ع 13 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وذلك عقب نقل المصابين للمستشفى المركزى بجهينة وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين والحالة العامة لهم مسترقة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل جهة الإختصاص.