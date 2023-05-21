اليوم السابع
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إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

الأحد، 21 مايو 2023 10:30 ص
إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 
 

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